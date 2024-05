Le référendum contre l'extension «démesurée» des autoroutes, probablement soumis à votation cet automne, fait partie des priorités de l'ATE pour les mois à venir. L'association met aussi l'accent sur le 30 km/h, la protection contre le bruit et les transports publics.

L'ATE s'oppose aux projets de développement autoroutier du Conseil fédéral et du Parlement (archives). sda

L'Association transports et environnement (ATE) a présenté jeudi ses thèmes prioritaires pour une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Elle s'oppose en particulier aux projets de développement autoroutier du Conseil fédéral et du Parlement.

Six projets ont été avalisés, dont un romand. Il porte sur l'axe Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD). L'autoroute doit notamment être élargie à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

Les autres projets concernent le tronçon de Wankdorf-Schönbühl (BE), qui doit être élargi de six à huit voies, et celui de Schönbühl-Kirchberg (BE), qui va passer de quatre à six voies. L'enveloppe doit servir aussi à dédoubler les tunnels du Rosenberg (SG), du Rhin (BS/BL) et de Fäsenstaub (SH).

Associée à l'organisation actif-trafiC et soutenue par les Vert-e-s, le PS et d'autres organisations, l'ATE a déposé en janvier, avec quelque 100'000 signatures, un référendum «contre la frénésie de construction autoroutière».

«La poursuite du développement des autoroutes est une promotion du transport individuel motorisé», déplore Ruedi Blumer, président de l'ATE, cité dans le communiqué. Les capacités supplémentaires génèreraient de nouvelles incitations, ce qui amènerait plus de trafic, plus de bruit, plus de CO2, plus d'usure des pneus, plus d'accidents ou encore plus d'étalement urbain, énumère l'association.

30 km/h

L'ATE tient aussi à la limitation de vitesse à 30 km/h. Pour l'ancienne conseillère nationale et vice-présidente de l'ATE Isabelle Pasquier-Eichenberger (Vert-e-s/GE), «le 30 km/h est de plus en plus souvent un standard de qualité pour les quartiers résidentiels. Mais la mesure a également fait ses preuves dans la traversée de localité».

L'association regrette que ce modèle soit remis en question au Parlement, qui veut limiter le pouvoir de décision des cantons et des communes en la matière. Elle souhaite que le débat soit moins idéologique et plus objectif. Les cantons et les villes doivent pouvoir mettre en oeuvre les solutions appropriées en fonction des besoins de leur population et ne pas en être empêchés par une réglementation nationale rigide.

Développer le trafic ferroviaire

Le développement des transports publics fait aussi partie des priorités de l'ATE. «Ces prochaines décennies, la Confédération prévoit d’investir plus de 35 milliards de francs dans l’infrastructure routière. Et pour l’instant, seuls 22 milliards sont prévus pour le développement de l’infrastructure ferroviaire», selon le conseiller national et vice-président de l'ATE Bruno Storni (PS/TI).

Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la route. L'ATE estime qu'il faut agir en particulier en ce qui concerne le raccordement de la Suisse au trafic ferroviaire international. Avec de bonnes connexions au réseau ferroviaire européen, le train est plus qu'une simple alternative à l'avion.

