L'école ne sera pas obligatoire partout les prochains après-midi

A Genève, l'école a repris lundi en même temps que le début d'une canicule de degré 4 sur 5. Alors que le mercure est monté jusqu'à 37 degrés mercredi, le Département de l'instruction publique (DIP) a levé l'obligation scolaire pour les après-midi de jeudi et vendredi.

ATS

«Cette décision inédite vise à protéger autant la santé des élèves que celle du personnel», a indiqué jeudi Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication au DIP, confirmant une information de plusieurs médias. Un courrier a été adressé mercredi en fin de journée aux directions d'établissement.

Il leur revient de prendre la décision sur la base de leur «connaissance et analyse du contexte spécifique» de leur établissement. Alors que les prévisions météorologiques annoncent à nouveau jusqu'à 37 degrés jeudi, les directeurs des collèges ont décidé, dans la matinée, d'annuler les cours de l'après-midi. Ils referont le point vendredi, en fonction de l'évolution du temps.

Au cycle d'orientation, chaque direction doit décider si les élèves sont libérés ou pas. Mais une permanence et un accueil minimal doivent être assurés pour les enfants qui ne peuvent pas rester chez eux. Quant aux écoles primaires du canton, elles restent ouvertes, mais l'école n'est pas obligatoire pendant ces deux après-midi. Les parents peuvent donc garder leurs enfants à la maison.

«Congé chaleur»

Les cantons de Vaud et du Tessin, en partie placés en alerte canicule de degré 4, n'ont pas pris de mesures similaires. Les Tessinois ne retournent à l'école que lundi.

Jusqu'en 2003, Bâle-Ville était le dernier canton à avoir un «congé chaleur» pour ses écoliers lors des canicules estivales. Introduite dans sa loi scolaire en 1975, la mesure visait à protéger les écoliers de la chaleur et de la pollution. Or les enfants en profitaient pour jouer à l'extérieur sans protection et sans surveillance.

za, ats