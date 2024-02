Il y a plus de 20 ans, une guerre débutait au Darfour, marquée par des atrocités. Aujourd'hui, l'ouest du Soudan a replongé dans l'horreur et le monde, dénoncent habitants et experts, détourne de nouveau le regard laissant régner «l'impunité».

Une réfugiée soudanaise pleure peu après qu'elle et sa famille aient atteint la sécurité de Bahai, à la frontière du Tchad, le vendredi 9 juillet 2004. Ils se sont cachés dans les collines de la province soudanaise du Darfour pendant près d'un an avant d'atteindre la frontière tchadienne. Pendant que le monde se concentrait sur d'autres choses, un massacre faisait rage depuis 16 mois dans la région soudanaise du Darfour, où des hommes armés arabes à cheval et à chameau, soutenus par des bombardiers et des hélicoptères, ont rasé des centaines de villages d'Afrique noire, tué des dizaines de milliers de personnes et chassé peut-être un million d'entre elles de leurs foyers. Aujourd'hui, alors que nombre d'entre eux meurent de faim dans les camps de réfugiés du Tchad voisin, les responsables des États-Unis et de l'ONU, peut-être hantés par le souvenir de leur inaction au Rwanda, s'intéressent enfin à la question (KEYSTONE/AP Photo/Karel Prinsloo). KEYSTONE

Une génération, grandie dans les camps de déplacés, a été de nouveau jetée sur les routes quand un conflit entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), menées par le général Mohammed Hamdane Daglo, a éclaté en avril 2023.

Cette guerre a encore une fois charrié avec lui agressions sexuelles, violences 'thniques et terres brûlées. Selon des experts de l'ONU, dans la seule ville d'El-Geneina, au Darfour-Ouest, entre 10'000 et 15'000 personnes ont été tuées, soit 5% des habitants.

D'après eux, les attaques «ont été planifiées, coordonnées et exécutées par les FSR et des milices arabes alliées», qui ont «délibérément visé des quartiers civils (...), des camps de déplacés, des écoles, des mosquées et des hôpitaux, pillant également maisons et sites d'ONG internationales et de l'ONU».

Ils «ont délibérément visé les Massalit», ethnie non arabe majoritaire dans la ville, ajoutent-ils, estimant possibles «des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité» au Darfour, grand comme la France où vivent un quart des 48 millions de Soudanais.

Généraux «vénaux et brutaux»

Aujourd'hui, les FSR tiennent quatre des cinq capitales du Darfour et, explique un chercheur désormais hors du Soudan qui parle sous couvert d'anonymat, «les voyous qui terrorisaient les gens depuis des décennies règnent: ils violent, pillent, assassinent en masse selon l'ethnie».

A Zalingei, la capitale du Darfour-Centre, le 31 octobre, les Four, l'ethnie dont le Darfour tire son nom, ont subi «ce qui est arrivé aux Massalit à El-Geneina», raconte à l'AFP Mohamed Bera, chef de l'ONG des droits humains Awafy, lui-même réfugié à l'étranger.

Ce jour-là, les FSR ont pris la ville au prix de «tueries de masse, exécutions sommaires, détentions arbitraires, agressions sexuelles, tortures et pillages», accuse-t-il. Depuis mai, les télécommunications ne fonctionnent quasiment plus au Darfour.

Les membres d'Awafy ont recensé «au moins 180 morts» dans l'attaque du camp de déplacés de Hassaheissa où les FSR assuraient que «l'armée avait trouvé refuge».

A travers le Darfour, «nombre des trois millions de personnes déjà déplacées» ont repris la route «pour la deuxième ou la troisième fois», ajoutent-ils. Un dignitaire tribal assure à l'AFP qu'au moins quatre camps de déplacés du Darfour-Ouest ont été «entièrement brûlés».

En 2003, les Janjawids --les miliciens arabes depuis enrôlés dans les FSR-- menaient la politique de la terre brûlée pour le président Omar el-Béchir et son armée. L'année d'après, les Etats-Unis estimaient que les atrocités commises au Darfour répondaient à la définition d'un «génocide».

Aujourd'hui, les Darfouris sont pris sous les feux croisés des FSR et de l'armée. Et, note le chercheur Alex de Waal, le général Burhane «n'est ni moins vénal ni moins brutal» que son ex-adjoint Daglo.

«Non seulement» l'armée n'a pas protégé les civils, mais elle «a aussi bombardé (...) des zones urbaines» comme El-Facher, El-Daein et surtout Nyala, affirment des experts de l'ONU.

«Pas stratégique»

En décembre, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a accusé l'armée et les FSR de «crimes de guerre (...) crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage ethnique».

«On entend parfois +comme c'est terrible+ mais rien de plus», dénonce le spécialiste du Darfour Eric Reeves qui, comme Alex de Waal, anticipe qu'une force de maintien de la paix de l'ONU ou de l'Union africaine ferait face au veto de divers Etats agissant pour leurs intérêts.

Et les Soudanais ne cessent de répéter que la Cour pénale internationale (CPI), qui veut se saisir de ce nouveau «génocide», n'a jamais jugé Béchir pour le précédent.

Jan Egeland, chef du Norwegian Refugee Council (NRC), dénonce une «ère d'impunité» car, dit-il à l'AFP, «le Soudan n'est pas vu comme un intérêt stratégique».

Un autre responsable du NRC estime que son aide n'est qu'"une goutte dans l'océan: l'aide n'entre pas et les services de base manquent».

A El-Facher, la militante prodémocratie Amani Hamid Hassabo, le constate. «Il n'y a personne: ni communauté internationale ni acteurs régionaux, alors que des milliers de déplacés attendent avec une aide quasi-inexistante». Ils sont 80.000, selon l'ONU.

Dans le plus grand camp de déplacés, Zamzam, un enfant meurt toutes les deux heures, selon Médecins sans frontières. L'ONU, qui fait de brèves incursions depuis le Tchad, estime que la moitié des Darfouris souffrent de «faim aiguë».

ATS