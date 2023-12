Pluie d'hommages à «un grand homme»

Le Valais perd un grand homme ! L’Etat du Valais salue la mémoire et l’œuvre de Léonard Gianadda décédé ce matin. Il a inscrit sa trajectoire au cœur des arts et laisse à sa ville, à son canton et à son pays un énorme héritage avec notamment la création de la Fondation Gianadda. pic.twitter.com/b1pOB2sbkF