L'Organisation météorologique mondiale (OMM) confirme officiellement le record de température de 48,8°C pour l'Europe continentale en août 2021 dans la région de Syracuse, en Italie. Un panel international de chercheurs a authentifié celui-ci à l'unanimité, a-t-elle expliqué mardi à Genève.

Le record de chaleur a été enregistré dans la région de Syracuse. (image d'illustration) IMAGO/YAY Images

Le précédent record datait de 1977 et des 48°C à Athènes et Elefsina, en Grèce. «Il est possible que de plus grands extrêmes soient observés en Europe à l'avenir», selon un responsable de l'OMM.

Le comité d'experts de l'OMM mène d'autres investigations actuellement, notamment sur le cyclone le plus long.

sn, ats