Déjà incarcéré pour neuf ans dans des conditions éprouvantes, le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a été condamné à vendredi à 19 années de prison pour «extrémisme» à l'issue d'un procès à huis clos.

Le leader de l'opposition russe Alexei Navalny en prison en décembre 2021. KEYSTONE

Ce militant anticorruption de 47 ans devra purger sa peine dans une colonie à «régime spécial», soit l'un des établissements pénitentiaires à la plus sinistre réputation en Russie, d'ordinaire destiné aux criminels les plus dangereux et aux condamnés à perpétuité.

A la lecture du verdict, Alexeï Navalny est apparu souriant et l'air détendu, selon des journalistes de l'AFP sur place, discutant son co-accusé Daniel Kholodny, un ancien responsable de sa chaîne YouTube.

L'ONU a aussitôt après appelé à la «libération immédiate» de M. Navalny et l'UE a jugé «inacceptable» cette condamnation «arbitraire». L'Allemagne a dénoncé une «injustice flagrante» et la France un «acharnement judiciaire».

Au 18e mois de l'assaut contre l'Ukraine, la Russie est confrontée à une vague de répression visant tant les opposants d'envergure, emprisonnés ou poussés à l'exil, que des milliers de Russes ordinaires ayant critiqué l'offensive.

Détracteur de longue date du président russe, Alexeï Navalny a vu la justice s'acharner sur lui avant le conflit en Ukraine mais son sort s'est aggravé depuis.

Il a été emprisonné à son retour en Russie, début 2021, après avoir survécu in extremis à un empoisonnement qu'il impute aux services de sécurité russes ayant agi sur ordre du Kremlin, puis il a été condamné à désormais trois reprises.

ATS