La dernière chanson des Beatles «Now and Then», produite grâce à l'intelligence artificielle, s'est placée en tête des charts britanniques, a indiqué vendredi l'organisation des classements de référence des ventes. Une première depuis 54 ans pour le groupe légendaire.

Les Beatles sur un mur de Liverpool, en Angleterre (Archives). ATS

Sorti jeudi dernier, ce titre, enregistré par John Lennon en 1978, puis complété après sa mort par les autres membres du groupe – Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr – a été rendu possible grâce aux dernières technologies numériques.

La dernière fois qu'un tube des Beatles avait atteint le sommet du classement hebdomadaire britannique, c'était en 1969 avec «The Ballad of John and Yoko», a souligné The Official Charts Company, dans un communiqué, proclamant «le retour de la Beatlemania».

Au total, le groupe de Liverpool, qui s'était séparé en avril 1970, a hissé 18 de ses morceaux en tête des charts, depuis «From me to You» en 1963. «C'est ahurissant. Je suis époustouflé. C'est aussi un moment très émouvant pour moi», a réagi Paul McCartney, 81 ans, auprès d'Official Charts.

«Now and Then» est né d'une maquette enregistrée à la fin des années 1970 par John Lennon dans son appartement new-yorkais. Après son assassinat en 1980, sa veuve Yoko Ono avait remis en 1994 la bande, voix et piano, aux autres membres du groupe.

Les technologies de l'intelligence artificielle ont permis récemment d'isoler la voix de Lennon et de la mixer avec des enregistrements des autres chanteurs, y compris George Harrison avant sa mort en 2001. La chanson a été achevée et sortie par les deux membres encore vivants, Paul McCartney et Ringo Starr, 83 ans.

Malgré l'exploit technique, la chanson a reçu un accueil mitigé, le Washington Post jugeant le titre «banal», quand le Times a estimé qu'il «est loin d'être un chef-d'oeuvre perdu».

