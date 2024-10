Une dizaine d'enfants ont participé mercredi à la Médiathèque Valais de Sion au premier atelier KidsUni, un nouveau programme lancé par UniDistance Suisse. Son pendant germanophone a été lancé en 2023, avec «succès».

Le harcèlement scolaire ou sur les réseaux sociaux est l'une des thématiques abordées par KidsUni (image symbolique). ATS

«Avec ce programme, nous voulons faire connaître le monde universitaire aux enfants et les intéresser à de potentiels nouveaux métiers ainsi qu’à des thématiques de recherche», explique Vanessa Hugo, responsable du service Prestations de services et Alumni à UniDistance Suisse, dans un communiqué diffusé jeudi. Le premier atelier a abordé le thème «Les enfants face à la violence, comprendre et réagir».

L'équipe enseignante d’UniDistance Suisse, composée notamment du professeur spécialisé en droit pénal Thierry Godel, a présenté le sujet «d'une manière ludique, via des dessins et des jeux». Les participants ont notamment appris ce qu'il se passe si un enfant bouscule un camarade, s'il «like» un message insultant sur les réseaux sociaux et si la justice des mineurs intervient dans de tels cas.

Le reste du programme se déroulera les 22 janvier et 26 mars 2025 sur les thèmes «Mais d'où vient le cacao dans le chocolat suisse?» et «A quoi sert mon cerveau?». Les enfants y découvriront entre autres comment l'histoire, et en particulier le colonialisme, a une influence sur l'un de leurs produits préférés, et comment le cerveau contrôle tous les comportements.

KidsUni est le fruit du succès de son homologue germanophone «KinderUni». «Si cette première édition francophone est réussie, nous espérons pouvoir proposer un programme plus riche à l’avenir», note Vanessa Hugo.

vs, ats