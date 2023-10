La collection d'art de Berlusconi ne vaudrait pratiquement rien

La collection que Silvio Berlusconi a laissée à ses héritiers comprend 25 000 œuvres d'art. Seuls quelques objets isolés ont de la valeur. Comme le stockage est très coûteux, ses héritiers veulent désormais vendre les œuvres. Mais en tireront-ils quelque chose?

L'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a collectionné 25 000 œuvres d'art de son vivant. Apparemment, surtout du kitsch et de la camelote. Keystone

L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a collectionné l'art avec assiduité de son vivant. Il a laissé environ 25 000 tableaux, sculptures et autres objets d'art à ses cinq enfants et à sa compagne, comme le rapportent plusieurs médias italiens.

Au cours des 20 dernières années, Berlusconi a dépensé 20 millions d'euros pour sa collection. Ce faisant, il a visiblement davantage misé sur la quantité que sur la qualité : «Seules six ou sept œuvres sont vraiment intéressantes», a déclaré le secrétaire d'Etat italien à la Culture Vittorio Sgarbi.

800'000 euros par an pour le stockage

Berlusconi a acheté les objets lors de ses voyages et de ses visites, il aurait également fait ses emplettes sur diverses chaînes de shopping à la télévision. Parmi les tableaux figurent de nombreux nus féminins ainsi que de nombreux portraits et bustes qu'il avait fait réaliser par lui-même.

Pour abriter les œuvres d'art, Berlusconi louait un entrepôt de 4500 mètres carrés - pour 800'000 euros par an. Ses héritiers veulent désormais économiser cet argent, d'autant plus que certains tableaux sont en mauvais état à cause des mites et autres parasites. Certains tableaux et sculptures devraient donc être vendus.

Les œuvres pour lesquelles aucun acheteur n'aura pu être trouvé seront même brûlées ou éliminées. Selon Vittorio Sgarbi, cela ne représente pas une perte pour le monde de l'art : «Je sais qu'au niveau artistique, la destruction de ces tableaux ne serait pas un délit».