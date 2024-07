L'inattention au volant est la principale cause d'accidents depuis plusieurs années. Les polices du canton de Vaud ont renforcé leurs contrôles, sanctionnant plus de 650 personnes depuis le début de l'année.

La police rappelle qu'il est interdit de téléphoner au volant sans un dispositif mains libres (Image prétexte). ATS

ATS

«Envoyer ou lire un message vous oblige à quitter la route des yeux pendant 5 secondes. A 90 km/h, c’est comme traverser un terrain de football sur toute sa longueur, les yeux fermés», expliquent lundi la police cantonale et les polices communales vaudoises.

Au volant, des occupations telles que la rédaction d'un message, la manipulation d'une tablette ou d'un smartphone, le réglage du GPS ou encore l'utilisation d’un téléphone portable sans dispositif mains libres sont interdites et dangereuses, rappellent les polices. Etre inattentif pendant quelques secondes peut faire basculer une vie.

Depuis le début de l'année, les policiers ont dénoncé – avec rapport aux autorités – 298 automobilistes pour des infractions en lien avec l’inattention ou l’occupation accessoire au volant, dont 175 sur une autoroute, 113 en localité et 10 hors localité. De plus, ils ont infligé des amendes d'ordre à 355 automobilistes en raison de l’utilisation d’un téléphone sans dispositif mains libres, dont 98 sur une autoroute, 212 en localité et 45 hors localité.

ll, ats