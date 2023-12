La famille de Gérard Depardieu dénonce «une cabale» contre l'acteur

La famille de Gérard Depardieu a dénoncé dimanche «une cabale» après la diffusion d'un documentaire télé choc sur l'acteur français, nouvelle étape d'une riposte médiatique de son entourage après une prise de parole de ses avocats.

«Bien sûr, nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard, mais notre père/grand-père/oncle est livré à une cabale inédite», écrivent plusieurs membres de sa famille, dont sa fille, l'actrice Julie Depardieu, dans une tribune publiée par le Journal du dimanche.

Déplorant une «rage collective» contre le comédien, ils assurent que, «dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat et même pudibond!».

Samedi, l'acteur-star avait fait savoir à l'AFP, par le biais de ses avocats, qu'il mettait sa Légion d'honneur «à la disposition» de la ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak. Cette dernière avait annoncé vendredi une procédure disciplinaire pouvant aboutir au retrait de cette prestigieuse récompense.

Me Béatrice Geissmann Achille et Me Christian Saint-Palais se demandaient dans ce communiqué si la ministre ne portait «pas ainsi un coup supplémentaire à une présomption d'innocence déjà agonisante».

Gérard Depardieu est inculpé depuis 2020 pour viols, après une plainte d'une comédienne française, Charlotte Arnould, accusations qu'il réfute.

Mais c'est la diffusion récente d'un reportage de l'émission «Complément d'enquête» sur la chaîne France 2 qui a provoqué une onde de choc.

Sur ces images, l'acteur multiplie les propos misogynes et insultants en s'adressant à des femmes, n'épargnant pas une fillette avec ses propos obscènes.

Concomitamment à sa diffusion, une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits a priori prescrits, remontant à 2007 sur un tournage. L'acteur nie aussi ces accusations.

La diffusion de ce documentaire a eu des répercussions à l'international. L'acteur de «Cyrano de Bergerac» ou «1492: Christophe Colomb» a ainsi été radié de l'Ordre national du Québec et de son titre de citoyen d'honneur de la commune d'Estaimpuis, en Belgique.

