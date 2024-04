La famille impériale japonaise a fait lundi ses premiers pas sur les réseaux sociaux, via Instagram, mais ceux qui espéraient y trouver des selfies et autres clichés plus spontanés que d'habitude risquent d'être déçus.

AFP Marc Schaller

Car les 19 premières photos et vidéos diffusées sur le compte officiel de l'Agence de la maison impériale sont des images soigneusement mises en scène de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako, prises lors de récentes apparitions publiques, toujours très cérémonielles.

Cela n'empêchait pas ce compte (kunaicho_jp) d'avoir franchi les 314.000 abonnés lundi à 13h45. Il y a une semaine, l'Agence impériale avait prévenu qu'il allait devenir public ce lundi.

«J'ai cru à un poisson d'avril!»

En s'introduisant sur les réseaux sociaux, l'institution espère attirer l'attention des jeunes générations sur les tâches de la famille impériale, a expliqué une porte-parole de l'Agence auprès de l'AFP.

Chaque image est ainsi assortie d'une brève légende factuelle, expliquant ce que l'empereur a fait tel jour: recevoir des dignitaires étrangers, admirer une exposition de bonsaïs, participer à une cérémonie de remise de prix... Les commentaires sont modérés avant publication, et le compte n'en suit aucun autre.

La famille impériale japonaise a des origines mythiques qui remontent à plus de 2.600 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'empereur n'a plus aucun rôle politique mais demeure une importante figure symbolique pour le pays, et toute critique publique à son sujet reste taboue.

«La maison impériale est sur Instagram! J'ai cru à un poisson d'avril!» a réagi un internaute amusé sur X. «Quand j'ai entendu que la maison impériale avait créé un compte Instagram, je suis vite allé voir. Mais évidemment, l'empereur n'a pas posté +mon déjeuner aujourd'hui (coeur emoji)+ ou quelque chose de ce genre», a réagi un autre internaute sur X.

Une stratégie à double tranchant

D'autres monarchies dans le monde sont présentes depuis des années sur les réseaux sociaux, comme la famille royale britannique.

Mais cette stratégie de communication augmente aussi les exigences de transparence, comme l'a rappelé la récente affaire de la photo retouchée de la princesse Kate avec ses enfants sur son compte X, un cliché initialement destiné à rassurer sur son état de santé, qui faisait l'objet d'intenses spéculations depuis des semaines.

Fin mars, Kate a finalement révélé lors d'une allocution télévisée pré-enregistrée qu'elle souffrait d'un cancer.