La fille de Christophe Dechavanne défend son père, attaqué dans TPMP

Nès, qui a été en couple avec Christophe Dechavanne, a porté à l'encontre de l'animateur de graves accusations sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Heureusement, l'homme de télévision a pu compter sur le soutien de ses filles Ninon et Pauline, qui ont dégainé sur les réseaux sociaux.

Christophe Dechavanne a le soutien de ses filles Ninon et Pauline ! Covermedia

L'animateur a en effet été accusé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste par Nès, avec qui il a été en couple, de comportements déplacés. Elle a notamment affirmé que Christophe Dechavanne avait pris une vidéo d'elle lorsqu'elle sortait de la douche pour lui montrer qu'elle avait pris du poids.

« Il me terrorisait au point que je n'arrivais même plus à couper un morceau de beurre pour faire la cuisine. Il était humiliant. Je tremblais. A table, il m'a donné un coup de fourchette parce que je me tenais mal », a-t-elle ajouté.

"Nous avons eu une relation chaotique"



Nes, l'ex-fiancée de Christophe Dechavanne, nous parle de son couple avec le célèbre animateur #FAH pic.twitter.com/TvTW8foduZ — TPMP (@TPMP) February 24, 2024

La fille cadette de l'animateur, Ninon, s'est alors exprimée via son compte Instagram. « Cette personne malhonnête vue chez TPMP qui diffame mon père par des mensonges grotesques », entame-t-elle, avant d'affirmer que son père a été là pour elle « pendant les deux petits mois de leur relation ».

« Je connais mon père et ses rapports avec les femmes, c'est un homme très attentionné. Je suis si triste de voir qu'une femme, vexée d'avoir été quittée, peut, par des mensonges, réduire une belle personne à un statut dégradant. Honte à elle. Maintenant, je sens que je vais avoir un appel d'un monsieur qui me dira: ''Ne te mêle pas de ça!'' Mais désolée papa, je sais qui tu es et je suis beaucoup trop en colère », conclut-elle.

Même son de cloche du côté de Pauline, la fille aînée du chroniqueur de Quelle époque!, qui a utilisé le compte de sa petite sœur, le sien étant privé. « Mon compte Instagram étant privé, j'utilise celui de ma petite soeur. Je veux dire que je suis d'accord avec elle. Nous connaissons bien notre père, son rapport avec les gens et particulièrement celui avec les femmes. Il est respectueux. Ce qui est raconté est inventé et lamentable », ajoute la fille de Christophe Dechavanne.

