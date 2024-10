La coupe mulet à l'honneur à la Foire du Valais

Parmi les insolites de cette édition, la Foire du Valais a été le théâtre de la première édition du «championnat suisse de coupe mulet». Le concours s'est organisé sur la forme d'un vote en ligne, qui a accumulé près de 11'000 votes, et d'un défilé dimanche. Le jury était composé de sept personnes, dont notamment les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl, ainsi que le chanvrier Bernard Rappaz, «la plus célèbre coupe mulet du Valais», ont souligné les organisateurs. Ceux-ci ont précisé que le vainqueur de cette «Swiss Mullet Cup» participera l'an prochain au championnat d'Europe de la coupe mulet, programmé en France.

06.10.2024