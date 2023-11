Active depuis 30 ans auprès des enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées, la Fondation Théodora a franchi un cap symbolique. Un de ses docteurs Rêves a effectué la deux millionième visite individuelle de l'histoire de l'organisation basée à Lonay (VD).

Près de 70 artistes de la fondation Theodora interviennent chaque semaine dans 32 hôpitaux et 27 institutions spécialisées en Suisse (archives). ATS

Cette visite a eu lieu mercredi à la clinique pédiatrique de l'Hôpital de l'Ile à Berne, où Laura, 10 ans, a reçu la visite du dr Spôôk, indique la Fondation dans un communiqué.

Atteindre deux millions de visites est «une confirmation de notre engagement à apporter de la joie et du réconfort dans la vie des enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées», relève André Poulie qui, avec son frère Jan, a fondé la fondation en 1993 en hommage à leur mère Théodora.

Aujourd'hui, près de 70 artistes interviennent chaque semaine dans 32 hôpitaux et 27 institutions spécialisées en Suisse. La Fondation propose aussi plusieurs programmes spécifiques pour répondre aux besoins des enfants, comme par exemple «Opération Rêves» lors d'une intervention chirurgicale ou «Rêves en urgence» lorsque le temps d'attente est long aux urgences.

Pour répondre à une demande croissante de ses différents services, la Fondation Théodora indique qu'elle formera de nouveaux docteurs Rêves l'an prochain. Des docteurs qui apportent «de la légèreté dans le quotidien de l'hôpital, tout devient plus simple, non seulement pour les enfants et les parents, mais aussi pour le personnel soignant», souligne Caroline Hermann, cheffe d'équipe à la clinique pédiatrique de l'Ile, citée dans le communiqué.

gsi, ats