La fortune des ex-domestiques de l'héritier d'Hermès échappe au fisc

Nicolas Puech, héritier de la fortune Hermès, a fait don d'un empire immobilier à son ancien jardinier et sa compagne, femme de chambre. Mais cette fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions de francs, ne figure pas sur leur feuille d'impôts vaudoise, révèle deux médias du groupe Tamedia.

blue News Marc Schaller

Au service de Nicolas Puech pendant de nombreuses années, un couple d'origine modeste a vu sa vie basculer. L'héritier de l'empire Hermès a offert à ses «enfants» adorés une multitude de biens immobiliers, principalement situés en Espagne et au Portugal. Terrains agricoles, domaines et propriétés composent ce patrimoine immobilier d'une valeur globale évaluée entre 15 et 100 millions de francs, d'après le «24 Heures» et la «Tribune de Genève».

Les documents fiscaux obtenus par les quotidiens révèlent que l'ex-jardinier a déclaré une fortune de seulement 483'000 francs pour l'année 2022, avec un revenu annuel de 49'000 francs. Sa compagne, quant à elle, n'est même pas imposée dans le canton de Vaud, bien qu'elle y réside depuis au moins 2021.

Or, malgré l'ampleur de ces donations, aucune trace n'en figure dans la déclaration d'impôt du couple, établi près de Montreux. Comment expliquer cette situation?

La clé réside dans le système fiscal suisse: les biens immobiliers sont imposables au lieu où ils se trouvent, et non en Suisse. Le couple d'anciens domestiques peut donc posséder un patrimoine immobilier conséquent à l'étranger sans avoir à s'acquitter de lourds impôts en Suisse.

«Un accès illimité à la carte bancaire»

Cette générosité de Nicolas Puech suscite des interrogations. Un proche du milliardaire s'inquiète de l'emprise que le couple pourrait avoir sur lui et a déposé un signalement auprès des autorités valaisannes. Il affirme notamment que l'ancienne femme de chambre aurait «un accès illimité à la carte bancaire» de Nicolas Puech et aurait dépensé «plusieurs centaines de milliers de francs en peu de temps dans des boutiques de luxe, notamment à Genève».

Des accusations démenties par l'avocat du couple. Ce dernier a assuré que l'héritier d'Hermès, ses anciens domestiques et leurs enfants forment une «communauté familiale très unie».

De son côté, Nicolas Puech envisage d'adopter le mari du couple et de lui léguer sa fortune. S'il parvient à faire adopter son ancien jardinier, ce dernier deviendrait un enfant en ligne directe au sens du droit fiscal suisse. En conséquence, il hériterait d'au moins la moitié de la fortune de son père adoptif sans avoir à payer le moindre impôt successoral!