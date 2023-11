La France pleure un «miraculé» de Dachau

Jean Villeret, résistant et déporté Nacht und Nebel au KL Natzweiler, nous a quittés à l’âge de 100 ans ce lundi 20 novembre 2023.



Le Centre européen du résistant déporté partage la douleur de cette perte et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/PHz2IzF3Gv