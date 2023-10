Qui veut gagner une rente mensuelle de 22'222 francs? La Loterie lance son nouveau jeu

Vingt ans après l'Euromillions, la Loterie Romande (Loro) et huit autres loteries européennes lancent conjointement dès le 30 octobre un nouveau jeu de tirage, Eurodreams. Gain principal: une rente mensuelle de 22'222 francs pendant trente ans.

Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir. Le premier se tiendra le lundi 6 novembre. eurodreams.eu.com

Le principe du jeu est simple: pour une mise de base de trois francs, les joueurs choisissent six numéros à cocher sur 40 ainsi qu'un numéro «dream» sur cinq pour constituer leur grille de jeu.

A la clé, une rente mensuelle de 22'222 francs par mois durant 30 ans, annonce la Loterie romande dans un communiqué.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente de 2222 francs par mois durant cinq ans. Les quatre rangs suivants offrent des gains en numéraire. Chaque joueur a une chance sur 19 millions de remporter la rente mensuelle de 22'222 francs.

Forte probabilité de gain Selon le site du nouveau jeu de tirage, EuroDreams offrira une forte probabilité de gagner par rapport aux autres loteries.

Avec différentes catégories de prix et options de jeu, vous avez plus de chances de gagner, même si vous ne correspondez pas à tous les numéros principaux.

Premier - 1 sur 23.030.280 (6+1 bonnes réponses)

Deuxième - 1 sur 3.838.380 (6+0 bonnes réponses)

Troisième - 1 sur 18.816 (5+0 réponses)

Quatrième - 1 sur 456 (4+0 réponses correctes)

Cinquième - 1 sur 32 (3+0 réponses correctes)

Sixième - 2,50 euros Montre plus

Rente mensuelle

«C'est la première fois qu'un jeu transnational offre un gain sous la forme d'une rente mensuelle», a expliqué à Keystone-ATS Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loro. Au sein du pool européen, l'institution romande a pu apporter l'expérience acquise depuis plus de 20 ans avec son billet à gratter Rento, qui offre une rente à vie.

Les trentenaires et les quadragénaires constituent le public-cible du nouveau jeu. «Un de nos défis est de faire face au vieillissement de notre population de joueurs. Nous nous nous adressons ici à une population adulte un peu plus jeune», a relevé le directeur général, qui rappelle que près de 70% de la population adulte romande joue aux jeux de la Loro, que ce soit épisodiquement ou régulièrement.

Toucher une rente plutôt qu'un gros montant a moins d'effet raz-de-marée. «Il n'y a pas de bouleversement, même si cela permet de voir la vie d'une autre manière», ajoute M. Moner-Banet. En cas de décès, le solde de la rente est versé aux héritiers.

Premier tirage le 6 novembre

Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir. Le premier se tiendra le lundi 6 novembre. Electronique, sécurisé et certifié, il est opéré par la Française des jeux (FDJ) pour l’ensemble de la communauté. Les numéros gagnants seront révélés dans une vidéo animée en 3D diffusée sur RTS2 et sur le site de la Loro vers 22h30.

Eurodreams est exploité par neuf loteries partenaires dans huit pays européens (France, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et en Suisse par la Loterie Romande et par Swisslos côté alémanique). Les bulletins peuvent être validés auprès de l’un des 2400 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site internet www.loro.ch

