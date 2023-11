Le marché de Noël de Genève prend ses quartiers sur le quai du Mont-Blanc, à Genève, jusqu'au 24 décembre. Environ 80 artisans et restaurateurs s'activent pour créer une atmosphère de fête et de réjouissances.

A Genève, les nombreuses échoppes et animations de "Noël au quai" accueillent le public dans une ambiance de fête jusqu'au 24 décembre. ATS

«Nous sommes très contents que le marché de Noël reste au bord du lac, en pleine ville», a déclaré la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, citée dans un communiqué publié dimanche. Pour la magistrate, la manifestation est devenue un élément incontournable de l'animation hivernale.

L'odeur du vin chaud se mêle au crépitement des bûches, sous des milliers de lumières. Les petits peuvent découvrir le marché à poney, fabriquer des couronnes de sapins, broder des cartes de voeux ou écouter des histoires au coin du feu. Pour les familles, des défilés et des concerts sont au programme.

Des mesures ont été prises afin que la manifestation ait un impact minimum sur l'environnement. Aucune boisson n'est servie dans un gobelet jetable. Toutes les assiettes et les couverts sont réutilisables. Les déchets sont triés, et il n'y a plus de chauffage dans les lieux ouverts.

mf, ats