La Main Tendue Vaud cherche des bénévoles pour compléter son équipe de répondants. Ceux-ci seront amenés à s'engager environ 25 heures par mois , -dont une nuit-, au poste régional de Lausanne.

Les bénévoles de l'antenne vaudoise de La Main Tendue ont répondu à quelque 35'000 appels en 2023 (image d'illustration). ATS

En 2023, «plus de 50 répondantes et répondants bénévoles se sont relayés pour répondre à plus de 35’000 appels provenant du canton de Vaud, ainsi que des centaines de mails et de tchats», a fait savoir lundi l'antenne vaudoise de l'association dans un communiqué.

Une soirée d'information, sans engagement, aura lieu le mercredi 20 mars à 20h00, à la Haute Ecole de Travail Social de Lausanne. A la suite de cela, les personnes intéressées à s'impliquer pourront suivre une formation s'étalant sur 9 mois.

Sur son site internet, La Main Tendue rappelle qu'elle se veut un «point de contact de premier secours émotionnel». Ses services de soutien, disponibles 24h/24, 7 jours sur 7, s'adressent en premier lieu aux adultes et sont assurés par des bénévoles formés de manière professionnelle.

mabr, ats