La maire de Besançon Anne Vignot a annoncé vendredi porter plainte après avoir été la cible d'un cyber-harcèlement «d'une extrême violence» faisant suite à une première plainte de l'élue contre des pancartes anti-migrants brandies dimanche lors du carnaval de sa ville.

Harcelée en ligne après avoir porté plainte contre des actes racistes, la maire de Besançon dépose une nouvelle plainte, contre harcèlement cette fois (Photo d'illustration). ATS

ATS

«Le 7 avril 2024 dans le cadre du Carnaval de Besançon, des militantes du collectif d'extrême droite Nemesis ont perturbé le défilé en brandissant deux pancartes associant sans nuances les termes 'immigrés' et 'violeurs'», a indiqué l'élue écologiste dans un communiqué.

«Ces propos essentialisant, qui constituent des incitations à la haine envers les étrangers, m'ont conduit à déposer plainte le même jour pour incitation à la haine raciale», a-t-elle rappelé.

«A l'annonce de ce dépôt de plainte, j'ai subi un harcèlement ciblé et coordonné d'une extrême violence sur les réseaux sociaux. Au-delà des outrages me visant en ma qualité de maire, ou des appels à commettre des crimes à mon encontre, dont des menaces de viol, j'ai reçu des centaines d'injures et propos haineux ou dégradants», a encore indiqué Mme Vignot.

«Ces attaques ciblées m'ont conduite à déposer plainte afin que les responsables de ce raid soient identifiés et poursuivis», a ajouté la maire.

Au Conseil régional aussi

Une des militantes ayant brandi une pancarte dimanche, étudiante en filière Administration économique et sociale âgée de 19 ans, a été placée en garde à vue mardi durant plusieurs heures avant d'être relâchée. Une autre jeune femme devait être entendue ultérieurement.

Jeudi, des élus RN ont brandi des pancartes identiques en pleine séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour soutenir les deux jeunes femmes, conduisant là aussi la présidente PS de l'institution, Marie-Guite Dufay, à porter plainte pour «incitation à la haine».

Plus tard, Mme Dufay a également dénoncé l'usage par un de ces élus d'une «expression empruntée au vocabulaire nazi», le mot «Untermensch», «sous-homme» en allemand, au sein de l'hémicycle.

«Un des conseillers régionaux du parti d'extrême droite a même utilisé une expression empruntée au vocabulaire nazi», s'est encore alarmée Anne Vignot. «Je dénonce cette action honteuse qui vise, sous couvert d'un prétendu droit illimité à la liberté d'expression, à transformer nos assemblées délibérantes en caisses de résonance de la haine contre les immigrés.»

ATS