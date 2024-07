(ETX Daily Up) – Toutes les nationalités ne s'obtiennent pas de la même façon, ne serait-ce qu'en raison du degré de difficulté des tests de citoyenneté. Et même les natifs n'obtiendraient pas nécessairement leur carte d'identité s'ils devaient se confronter à cet examen. C'est le cas en particulier des Canadiens où le taux de réussite est le plus faible au monde (7%).

Le test de citoyenneté le plus difficile semble être celui du Canada Chris Ryan / Getty Images

Quelles sont les paroles de l'hymne national et quelle est son histoire? Qui approuve les lois? Par qui est formé un gouvernement? Voilà autant de questions posées aux candidats passant un examen, dit «de citoyenneté», en vue de décrocher la nationalité du pays en question. Politique, éducation civique, géographie mais aussi histoire... Ces «tests» balayent tout un tas de domaines pour évaluer le degré de connaissance des prétendants. Les natifs seraient-ils eux-mêmes aptes à décrocher une bonne note? C'est la question – plutôt originale, posée par une étude réalisée par Remitly, relayée par le Dailymail au moment où le parti travailliste britannique a décroché la victoire lors des dernières élections législatives.

D'un pays à l'autre, les degrés de difficultés semblent bien différents. Car au Canada, seuls 7% des natifs ont réussi à répondre correctement aux questions et auraient obtenu, du premier coup, leur citoyenneté s'ils ne disposaient pas déjà de la nationalité canadienne. Au pays de l'érable, pas facile d'être naturalisé au vu de ce test qui place le pays où il est le plus compliqué de décrocher la nationalité. Au Royaume-Uni, il ne semble pas non plus aisé de devenir Britannique. Seuls 42% des natifs de cette étude ont bien répondu aux questionnaires.

En France, c'est un peu plus facile de décrocher sa carte d'identité tricolore, encore que... seulement 61% de Français natifs avaient suffisamment de connaissances pour répondre au test. A noter que le taux est le même en Espagne.

A l'inverse, il semble plus facile de décrocher la nationalité australienne, allemande et américaine. Le point de vue est toutefois purement subjectif puisqu'il s'agit ici d'évoquer uniquement des questions de culture générale et de connaissances civiques. La démarche analytique exclut notamment l'aspect administratif.

Pour autant, cela donne une idée de ce que connaissent les natifs à propos de leur pays. Ainsi, le taux de réussite s'élève à 96% au pays des kangourous. Les Australiens savent ainsi parfaitement quelles sont les couleurs du drapeau aborigène et ce qu'ils fêtent le jour de l'Anzac Day (commémoration du débarquement des armées australienne et néo-zélandaise en Turquie lors de la Première Guerre mondiale). Les taux de réussite sont également très élevés en Allemagne et au pays de l'oncle Sam, se situant respectivement à 95% et 93%.

Au pays de Goethe, rappelons qu'un record de naturalisations a été enregistré en 2023, avec plus de 200.000 personnes qui ont acquis la nationalité allemande, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

