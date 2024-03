Manipulée, la photo officielle de Kate «ne doit plus être utilisée»

Le palais de Kensington a publié dimanche une photographie manipulée de la princesse Kate, la première image officielle diffusée depuis l'opération de la princesse à la mi-janvier. Cette anomalie a conduit l'AFP et d'autres grandes agences de presse à dépublier le cliché.

Première photo officielle de la princesse Kate après son opération, le cliché a apparemment été modifié. Capture d'écran Instagram

La photographie montre Kate souriante, assise sur une chaise en rotin sur une terrasse en compagnie de ses trois enfants à l'occasion du Mother's Day, la fête des mères au Royaume-Uni. Mais un examen détaillé montre que la main gauche de la princesse Charlotte présente un défaut d'alignement avec la manche de son gilet, ce qui fait peser un doute sur l'authenticité de l'ensemble du cliché.

Après avoir relayé l'image fournie par le palais, les agences Associated Press (AP), Reuters et AFP ont pris la décision de la dépublier. «Il est apparu que l'image fournie par le palais de Kensington aujourd'hui [dimanche] de Kate et de ses enfants a été modifiée. Elle a en conséquence été retirée du service AFP et ne doit plus être utilisée d'aucune façon», a indiqué l'AFP.

Pas d'alliance

«Un examen plus approfondi a révélé que la source a manipulé l'image d'une façon qui n'est pas conforme aux standards d'AP en matière de photographie», a de son côté détaillé l'agence américaine, qui a été la première à retirer l'image de ses fils.

Contacté, le palais de Kensington n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Plusieurs médias se sont étonnés de l'absence d'alliance au doigt de Kate, qui a épousé le prince William, héritier du trône, en 2011.

La publication dimanche par le palais de cette image intervenait après une longue et inhabituelle absence médiatique de Kate, qui suscite depuis des semaines des spéculations sur son état de santé.

ATS