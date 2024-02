La Nouvelle-Zélande a ouvert vendredi son premier hôpital dédié exclusivement aux kiwis, une espèce d'oiseaux endémique à l'archipel océanien. Le premier patient est un poussin surnommé «Splash», tombé dans une piscine.

Autrefois menacée, la population de cet oiseau au long bec est en croissance, ce qui a motivé l'ouverture d'un hôpital vétérinaire dédié à l'espèce à Kerikeri, à trois heures de route au nord de la ville d'Auckland.

«Certains peuvent être percutés par des voitures. Plus il y a de kiwis, plus il est probable que certains auront besoin d'aide», a déclaré la coordinatrice de l'association Kiwi Coast, Ngaire Sullivan. «Nous voulions nous assurer que les kiwis stressés reçoivent les soins dont ils ont besoin».

Incapables de voler

Il s'agit du premier hôpital du genre en Nouvelle-Zélande, a indiqué le ministère de la conservation à l'AFP. Le centre de réhabilitation a été construit par Kiwi Coast dans la région du Northland.

Environ 26'000 kiwis bruns vivent à l'état sauvage en Nouvelle-Zélande, soit un millier de plus qu'en 2008, lorsqu'ils étaient considérés comme une espèce vulnérable. L'espèce n'est plus considérée comme menacée, grâce aux associations de protection de l'oiseau qui éliminent ses prédateurs comme les hermines et les furets.

Les propriétaires de chiens néo-zélandais se sont aussi vu proposer des formations pour apprendre à leurs animaux de compagnie à ne pas attaquer ces oiseaux incapables de voler.

ATS