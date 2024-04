(ETX Daily Up) – Les parents sont en quête de soutien pour se sentir davantage accomplis et épanouis dans leur rôle. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs américains qui se sont intéressés à la santé mentale et au bien-être des hommes et des femmes ayant des enfants. On y apprend notamment que la parentalité est à leurs yeux source d'isolement et de solitude, ainsi que d'épuisement.

Des chercheurs du centre médical Wexner de l'université d'Etat de l'Ohio ont mené leur dernière enquête auprès de parents américains, révélant que la plupart des répondants se sentaient isolés, épuisés, et seuls. «Je travaille à domicile à plein temps et j'ai un travail où je suis souvent devant la caméra et j'appelle souvent les gens sur Zoom. Cependant, vous n'avez pas l'occasion de faire la causette, donc vous n'avez pas l'occasion de vous demander comment vont vos enfants et comment ça se passe», explique Anne Helms, mère de deux jeunes enfants à Columbus, dans un communiqué. Et de préciser: «Certains jours, c'est avec mon chien que j'ai le plus de bavardages ou de discussions oiseuses, parce que je travaille seule».

Parmi les principaux enseignements de l'enquête, on apprend que les deux tiers des parents interrogés voient les exigences de la parentalité comme une source d'isolement et de solitude, et que plus de 60% se disent épuisés par ces responsabilités. «Il a été démontré que la solitude affecte à la fois la santé physique et la santé mentale. Les maladies cardiovasculaires, la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif et même le système immunitaire peuvent être affectés par la solitude. En fait, une étude a montré que l'isolement social prolongé était équivalent au fait de fumer environ 15 cigarettes par jour», explique Kate Gawlik, chercheuse sur le burn-out parental et elle-même mère de quatre jeunes enfants.

L'enquête révèle également qu'une écrasante majorité de parents sondés (79%) aimeraient entrer en contact avec d'autres parents, hors maison et cadre professionnel. Près de quatre répondants sur dix (38%) considèrent par ailleurs qu'ils ne sont pas soutenus dans leur rôle de parents. Un constat que Kate Gawlik n'a pas pris à la légère, puisque la chercheuse a fondé un programme parental de six semaines invitant les parents qui le souhaitent à partager leurs soucis et défis quotidiens, et trouver soutien et réconfort. «Le fait d'avoir quelqu'un à qui l'on peut s'identifier et ce sentiment de connexion avec quelqu'un d'autre qui fait face à la même situation que nous peut être très puissant pour combattre le sentiment de solitude», souligne la scientifique.

Un sentiment que partage Anne Helms: «Je pense que cela nous donne les moyens de créer un meilleur avenir pour nos enfants. Je pense que cela nous rend plus sains, et que le fait de nouer des contacts avec d'autres parents, tout comme l'aide apportée en cas de besoin, est incommensurable. Cela fait de vous un meilleur employé. Cela fait de vous un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur ami. Je pense que cela enrichit nos vies… tout comme le fait d'être parent, mais cela vous permet de vous améliorer».

Pour pallier ce sentiment de solitude et d'isolement, Kate Gawlik préconise de rechercher des groupes de parents en ligne, mais pas uniquement… Il pourrait également s'agir de clubs de lecture, de groupes de jeux, de ligues de sports récréatifs, par exemple, qui permettent à chacun de sortir de cet isolement et de discuter avec d'autres parents avant d'organiser, pourquoi pas, des rencontres physiques.

