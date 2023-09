La plus vieille star du porno du monde, c'est lui!

Norm Self (89 ans) est probablement la plus vieille star du porno gay au monde. Il y a six ans, cet ancien prêtre, qui a été marié à une femme pendant 28 ans, a commencé sa carrière dans l'«industrie horizontale».

À 83 ans, Norm Self a commencé sa deuxième vie : Il s'est lancé dans une carrière de star du porno. Image : Capture d'écran Youtube

«C'était comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes. Et puis les portes de l'enfer». Il y a six ans, Norm Self raconte dans une interview vidéo comment, jeune homme religieux, il a appris à se masturber. Self raconte qu'il a immédiatement prié par la suite pour ne plus jamais commettre un tel péché.

Quelques jours plus tard, le remords s'est toutefois évaporé. «Je me suis dit que si je priais après m'être frotté, cela ne compterait pas».

«Je suis un homme gay»

Aujourd'hui âgé de 89 ans, Norm Self a grandi dans un foyer chrétien de l'État américain de Caroline du Nord. Jeune adulte, il décide de devenir pasteur protestant. Au cours des décennies suivantes, Self mène une vie dite «normale» : Pendant près de 30 ans, il est marié à une femme. Jusqu'à ce qu'il vive un tournant personnel en 1997.

Norm travaille comme pasteur universitaire dans une université. C'est là qu'il rencontre un groupe de jeunes étudiants qui s'affichent comme gays. Et c'est à ce moment-là qu'il a le déclic.

Pour la première fois, il s'avoue ouvertement : «Je suis un homme gay».

Un premier film porno... à 83 ans!

Il faut ensuite attendre encore deux décennies pour que Norm - dont l'histoire de vie a été retracée il y a quelques années dans un documentaire de la chaîne britannique Channel 5 - trouve sa vocation actuelle.

Un jour, ses colocataires lui demandent s'il ne veut pas participer à un film porno, se souvient-il dans le documentaire télévisé. Peu de temps après, ce qui n'était qu'une plaisanterie de circonstance se transforme en une sérieuse proposition voluptueuse: «J'ai été invité et soudain tous les regards se sont tournés vers moi».

Il s'était dit qu'il aimait de toute façon avoir des relations sexuelles. «Alors pourquoi ne pas en faire quelque chose d'extraordinaire au lieu de me cacher constamment dans l'ombre» ?

«On n'est jamais trop vieux pour le plaisir et le sexe»

L'expérience de participer à un tournage porno en tant qu'acteur a été «délicieuse», déclare Self dans une interview au Huffington Post. Le tournage aurait presque ressemblé à une expérience spirituelle. «Nous étions dans une région rurale et j'étais entouré d'autres acteurs et d'une équipe. C'était un groupe de frères aimables, compétents et sympathiques qui voulaient partager la bonne nouvelle de la guérison par le plaisir».

Depuis lors, Norm Self, aujourd'hui âgé de 89 ans, est apparu dans plusieurs scènes de ilms. Il aurait également fait le saut dans le commerce de l'érotisme pour briser des tabous : «Mon problème avec l'Eglise est que le sexe est rarement traité comme une partie joyeuse de la vie spirituelle».

Et de poursuivre : «On n'est jamais trop vieux pour la joie et le sexe. Je pense qu'il est dommage que la société ait une image sans sexe des personnes âgées».

Participant à ce qu'on appelle la Body Electric School, qui vise à intégrer la sexualité et la spiritualité, Norm Self veut aujourd'hui - en plus de son activité d'acteur porno - aider les personnes de tous les sexes à «explorer le pouvoir de guérison du plaisir».