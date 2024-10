L'oeuvre de Gaetano Pesce, intitulée: «Tu es une grande chose», fait jaser en raison de sa forme phallique. L'installation de 12 mètres de haut, érigée à Naples et censée rendre hommage au costume de Polichinelle, n'est pas du goût de tous. Et la polémique enfle tous azimuts.

Inaugurata oggi a Napoli l’installazione “Tu Si ‘Na Cosa Grande” dell’artista Gaetano Pesce. La scultura rappresenta l’abito di Pulcinella. pic.twitter.com/RAqDnxGBuO — Trash Italiano (@trash_italiano) October 9, 2024

L'artiste et designer italien Gaetano Pesce est décédé le 3 avril dernier à New York. Quel plus bel hommage que d'exposer l'une de ses oeuvres sur la piazza del Municipio de Naples? «Tu es une grande chose» y a donc pris ses quartiers et doit être exposée jusqu'au 19 décembre.

Le petit hic, c'est que ce qui est censé représenter le costume de Polichinelle en version stylisée ressemble surtout à un énorme pénis! Evidemment, le débat n'a pas tardé à s'inviter sur la place publique, tout comme l'oeuvre incriminée.

«Dictature patriarcale» ou super coup publicitaire?

Des associations de femmes et plusieurs citoyens dénoncent son caractère «effrontément phallique» et y voient un symbole de la «dictature patriarcale», relate «Pragma». À tel point qu'une lettre ouverte a été adressée au maire pour lui demander le «retrait immédiat» de l'oeuvre.

Ecco il trailer ufficiale dell'installazione di Gaetano Pesce a Napoli pic.twitter.com/zLybK5rFJu — O zí Marc1®️ (@M_a_r_c_o_n_E) October 9, 2024

D'autres prennent la chose plus légèrement, à l'instar Vincenzo Trione, l'un des critiques d'art les plus respectés d'Italie, cité par «Il fatto quotidiano»: «Faire parler de soi? C'est toucher la cible! On dirait presque une menace de guerre de la part de Gaetano Manfredi, maire de Naples. Dès que je l'ai vue installée, j'ai dû rire», a-t-il déclaré au jour de l'inauguration de l'oeuvre.

Ce qui est sûr, c'est que la «Pulcinella», comme on l'appelle, fait couler beaucoup d'encre et ne laisse personne indifférent.

Ça fait rigoler sur les réseaux

Les réseaux sociaux s'enflamment eux aussi autour de l'oeuvre controversée de Gaetano Pesce. Art contemporain ou provocation? Chacun y va de son avis.

Mais il y a, comme toujours, ceux qui y voient une belle occasion de rigoler. Florilège de publications vues sur X:

