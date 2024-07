La police bernoise a saisi cette semaine une tonne de haschich et de marijuana dans les cantons de Berne et de Fribourg. Plusieurs personnes ont été provisoirement arrêtées, a indiqué vendredi la police dans un communiqué.

La police cantonale bernoise a publié une photo des drogues saisies cette semaine lors de l'opération coordonnée avec son homologue fribourgeoise: haschich, marijuana, ecstasy, cocaïne et amphétamine. ATS

ATS

Avec l'aide de son homologue fribourgeoise, la police cantonale bernoise a mené dans les deux cantons des fouilles dans des appartements, des hangars et des véhicules. L'opération ciblée contre le trafic de drogue a été effectuée sur demande du Ministère public bernois chargé des tâches spéciales.

En plus de la tonne de haschisch et de marijuana, d'autres drogues ont été saisies: plus de 9 kilogrammes d'ecstasy, plusieurs centaines de grammes de cocaïne et une petite quantité d'amphétamine. Parmi les biens confisqués figurent également de l'argent liquide à hauteur de plusieurs milliers de francs et divers appareils électroniques.

D'autres investigations sont en cours auprès du parquet chargé des tâches spéciales, précise le communiqué.

zc, ats