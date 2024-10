La popularité du président Emmanuel Macron est au plus bas en octobre, avec 78% de mécontents (soit une hausse de 3 points) contre 22% de satisfaits, selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du dimanche (JDD).

Le chef de l'Etat enregistre une chute parmi les Français les plus âgés, qui étaient jusqu'ici ses principaux soutiens Keystone

AFP Marc Schaller

Emmanuel Macron égale ainsi le niveau d'impopularité atteint par François Mitterrand en 1991 après le départ de Matignon de Michel Rocard. Ce baromètre Ifop, le plus ancien des sondages de ce type, avait également enregistré un taux de personnes satisfaites de 13% seulement pour François Hollande à l'automne 2014.

Emmanuel Macron «a perdu 9 points depuis mai, dernière étude réalisée avant les européennes et l’annonce de la dissolution», note Frédéric Dabi, le directeur de l'Ifop, cité par le JDD.

Le chef de l'Etat enregistre une chute parmi les Français les plus âgés, qui étaient jusqu'ici ses principaux soutiens. Les plus de 65 ans ne sont plus que 24% à être satisfaits de son action, et les retraités 23% (– 6 points dans les deux cas).

Le Premier ministre Michel Barnier est aussi en nette baisse, avec 40% de satisfaits (-5 points) contre 60% de satisfaits.

Sondage effectué du 9 au 17 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 2008 personnes âgées de 18 ans et plus, méthode des quotas. Interviews en ligne et par téléphone. Marge d'erreur entre 1 et 1,4 point.