La princesse Anne, soeur du roi Charles III, «se porte bien», a assuré son mari mardi après lui avoir rendu visite à l'hôpital où elle se remet «de légères blessures à la suite d'un incident qui aurait été provoqué par un cheval.

La Princesse royale, comme elle est appelée dans son pays, est une cavalière de haut niveau, et a même représenté son pays aux Jeux Olympiques (archives).

La princesse Anne «se remet bien», a ajouté son mari Tim Laurence devant l'hôpital de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, où elle est soignée depuis dimanche soir. Dans un court communiqué, le palais de Buckingham avait annoncé lundi que la princesse de 73 ans, très populaire en Angleterre, souffrait «de légères blessures et d'une commotion après un incident à Gatcombe Park».

Gatcombe Park est sa résidence de campagne dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'incident aurait été provoqué par un cheval. La princesse «se rétablit bien (...) et reste en observation à l'hôpital par mesure de précaution», a indiqué un porte-parole du palais lundi. Les engagements de la princesse prévus cette semaine ont été annulés.

La fille de la défunte reine Elizabeth II devait initialement participer à un banquet donné mardi soir à Buckingham à l'occasion de la visite d'Etat de l'empereur du Japon Naruhito et de son épouse l'impératrice Masako. Anne a également dû annuler un voyage au Canada, prévu à la fin de la semaine.

La Princesse royale, comme elle est appelée dans son pays, est une cavalière de haut niveau, et a même représenté son pays aux Jeux Olympiques. Elle est le membre le plus actif de la famille royale, avec des centaines d'engagements par an.

Anne a eu deux enfants – Peter et Zara – issus de son premier mariage avec le cavalier Mark Philipps. Après leur divorce en 1992, elle a épousé neuf mois plus tard le commandant Timothy Laurence, ancien écuyer de la reine Elizabeth.

