La situation se tend et «pourrait s'aggraver» en Valais - Débordement pas exclu

La pluie qui s'est abattue sur le Valais, plus précisément sur le Bas-Valais, depuis dimanche a entraîné une hausse du niveau des cours d'eau, causant quelques dégâts, notamment des éboulements entre Finhaut et Giétroz. La Vièze à Monthey est actuellement sous surveillance étroite. Un débordement n’est pas totalement à exclure.

L'accès aux quais et aux gorges de la Vièze est strictement interdit. © Ville de Monthey

La municipalité de Sion et la commune de Monthey ont émis des avertissements, conseillant à la population de ne pas se promener près des cours d'eau en raison du danger signalé par les prévisions météorologiques.

La Vièze sous haute surveillance

À Monthey, des mesures de précaution ont été prises, notamment l'installation de renforts le long de la Vièze, tels que des batardeaux et des panneaux, au-delà du pont CFF et de la piscine, dans le quartier du Nant.

L'accès aux quais et aux gorges de la Vièze est strictement interdit, et les résidents riverains de la Vièze seront informés de l'évolution de la situation via le système d'alerte au voisinage. Pour l'instant, aucune évacuation n'est envisagée.

"La situation pourrait s'aggraver"

Par ailleurs, dans d'autres parties du Valais, des rondes de surveillance ont été effectuées en lien avec la montée de la Dranse et du Trient depuis tôt ce matin, bien que la situation ne soit pas jugée alarmante à midi.

La commune de Conthey a également pris des mesures préventives en interdisant toute promenade près de la Morge jusqu'à nouvel ordre en raison de la montée du niveau de la rivière due aux pluies prévues en fin d'après-midi.

Raphaël Mayoraz, chef du Service cantonal des dangers naturels, souligne dans "Le Nouvelliste" que "la situation pourrait s'aggraver en début de soirée en raison des précipitations attendues", mais devrait revenir à la normale mercredi matin.

Canton de Vaud Quelque 120 mètres de barrages mobiles ont été installés le long des rivières la Grande-Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe à la suite des fortes pluies. Les sapeurs-pompiers, la Protection civile et les polices du canton sont à pied d'œuvre avec déjà une dizaine d'interventions.

Le pic de montée des eaux pour les rivières est prévu dans la nuit mardi à mercredi, a indiqué à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Une vigilance particulière est portée dans la Riviera, le Chablais, le Pays-d'Enhaut, la Vallée de Joux et Orbe-Vallorbe, selon lui. Montre plus