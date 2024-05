La société des Vieux-Grenadiers, une des plus anciennes sociétés patriotiques genevoises, est née il y a 275 ans. L'anniversaire a été célébré samedi, avec, comme point d'orgue, un grand défilé fort de plus de 800 participants et de 70 chevaux à travers les rues de Genève, avec la présence des cavaliers croates de l'Alka.

La société des Vieux-Grenadiers fête ses 275 ans - Gallery Les troupes des Vieux-Grenadiers défilent dans les rues à l'occasion des 275 ans de la société. Photo: ATS Les cavaliers croates de la Sinjska Alka ont participé à la fête. Photo: ATS Le grand défilé de troupes historiques comptait plus de 800 participants et 70 chevaux. Photo: ATS La société des Vieux-Grenadiers fête ses 275 ans - Gallery Les troupes des Vieux-Grenadiers défilent dans les rues à l'occasion des 275 ans de la société. Photo: ATS Les cavaliers croates de la Sinjska Alka ont participé à la fête. Photo: ATS Le grand défilé de troupes historiques comptait plus de 800 participants et 70 chevaux. Photo: ATS

ATS

Le Cercle des Vieux-Grenadiers, de son côté, a organisé une journée portes ouvertes afin de se présenter au public genevois, de lui faire découvrir l'arsenal de la compagnie et lui faire visiter le bâtiment qui lui sert de quartier général.

Des activités pour tous les âges ont été organisées, avec notamment un coup de projecteur sur la plus petite vigne du canton de Genève.

La société des Vieux-Grenadiers a été fondée en 1749. Elle est née de la volonté de quelques miliciens de créer une amicale de loisirs et d'entraide. Outre sa célèbre compagnie, elle compte aujourd'hui de nombreuses sections et recense environ 1000 membres.

La société des Vieux-Grenadiers est parfois présente lors de réceptions organisées par les autorités. Ses uniformes et son cérémonial apportent une touche de solennité militaire à ces événements.

La devise de la société des Vieux-Grenadiers est patrie, famille et amitié. L'égalité aussi compte au nombre de ses valeurs, précise dans un communiqué son président Pierre-Yves Vendramin. Les membres de la confrérie sont issus de toutes les strates de la société.

mf, ats