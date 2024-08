Kamala Harris retourne l'argument de l'âge contre Trump, mais...

Avec le retrait de Joe Biden, Kamala Harris prend les rênes de la campagne et retourne contre Donald Trump les critiques sur l'âge. La stratégie fonctionne, mais a ses limites.

Kamala Harris veut devenir la première présidente des Etats-Unis. Stephanie Scarbrough/AP/dpa

Sven Ziegler

Pendant des mois, Trump a critiqué Joe Biden, aujourd'hui âgé de 81 ans, en le qualifiant de trop vieux et sénile pour gouverner. Maintenant que Biden s'est retiré de la course, Harris, âgée de 59 ans, a pris sa place et retourne ces critiques contre Trump, qui a 78 ans. Elle présente l'élection de 2024 comme un choix entre un avenir prometteur et un passé que les Américains ne veulent plus revivre.

Selon le magazine Politico, l'équipe de campagne de Harris dépeint Trump comme un symbole de politique rétrograde. Anita Dunn, conseillère de Joe Biden, affirme que Trump représente un retour en arrière pour le pays, alors que Harris met en avant un futur axé sur les droits des femmes, la santé et la justice économique.

Toutefois, cette stratégie montre ses limites. Un sondage de la Marquette Law School révèle que 79 % des personnes interrogées considèrent l'âge de Biden comme un problème, contre seulement 57 % pour Trump. Ce dernier est souvent perçu comme plus énergique que Biden, malgré son âge.

Néanmoins, certains signes montrent que Trump n'est pas exempt des effets de l'âge. La commentatrice conservatrice Megyn Kelly a noté que Trump «perd parfois le fil» de ses discours, jusqu'à «désintéresser» son public. Malgré tout, Harris se concentre surtout sur les visions opposées qu'elle et Trump proposent pour l'avenir des États-Unis.

Les jeunes électeurs soutiennent Kamala Harris

Des experts considèrent que l'âge est un argument supplémentaire dans la stratégie de Harris, qui mise avant tout sur une vision d'avenir. Pour les jeunes électeurs, cet argument est particulièrement convaincant.

Harris obtient un fort soutien des jeunes Américains. Selon le Pew Research Center, 57 % des moins de 30 ans la soutiennent, contre seulement 29 % pour Trump.