La Suisse attend toujours une réponse du Maroc à son offre d'aide suite au séisme meurtrier de vendredi soir. Une équipe de huit experts du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) a été constituée et est prête à se rendre sur place.

Une femme passe devant des bâtiments endommagés suite à un puissant tremblement de terre à Ouirgane, au sud de Marrakech, au Maroc, le 10 septembre 2023. KEYSTONE

Pour l'heure, les autorités marocaines n'ont pas encore répondu à l'offre d'aide, a indiqué lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un courriel à Keystone-ATS. Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir répondu favorablement, «à ce stade», aux offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage: l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Les services d'Ignazio Cassis avaient soumis samedi au Maroc une offre d'aide pour des abris provisoires, le traitement et la distribution d'eau, des installations sanitaires et du matériel d'hygiène. La livraison de matériel serait accompagnée par des experts du CSA.

Départ à tout moment

Cette équipe est opérationnelle et prête à monter dans un avion dans les heures qui suivront un feu vert des autorités marocaines, a expliqué Silvio Flückiger, responsable de la cellule de crise mise sur pied après le séisme, dans une interview au Temps.

Pour le moment, elle est composée de huit personnes, mais différents experts peuvent accompagner ce groupe en fonction des besoins spécifiques sur place, a-t-il ajouté.

Selon M. Flückiger, il est aussi possible que le CSA intervienne ultérieurement. Pour le moment, le Maroc est en phase de sauvetage et de premiers secours. Or, l’offre de la Suisse s’adresse aussi, et même surtout, aux survivants, a-t-il expliqué.

Le DFAE ne dispose toujours pas d'informations sur d'éventuelles victimes suisses. Actuellement, 1806 citoyens suisses sont officiellement inscrits au Maroc, où ils vivent et sont établis. Près de 200 Suisses se trouvant actuellement au Maroc se sont entre-temps enregistrés sur l'application TravelAdmin.

ro, ats