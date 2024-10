La Suisse face à une nouvelle vague de Covid?

Le nouveau variant de Covid, baptisé «XEC» pourrait bientôt dominer en Suisse. Les experts mettent en garde contre un risque accru de contagion, notamment après les vacances d'automne.

Le nombre de refroidissements augmente pendant les mois les plus froids. Les experts appellent à la vaccination contre la grippe. (image symbolique) Image : Keystone/dpa/Philip Dulian

Samuel Walder

La variante XEC, plus contagieuse que les précédentes, pourrait bientôt dominer en Suisse. Entre-temps, une étude britannique fait dresser l'oreille, car elle constate des pertes de mémoire chez des patients Covid après une infection, comme l'écrit l '«Aargauer Zeitung».

Les vacances d'automne se terminent bientôt dans tous les cantons et les enfants vont retourner dans les salles de classe fermées. Les écoliers étaient déjà considérés comme les principaux propagateurs des infections de Covid pendant la pandémie. Cela n'a pas changé, explique l'infectiologue Philipp Kohler de l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Avec la rentrée scolaire et les mois plus froids, la probabilité d'un plus grand nombre d'infections par le Sras-CoV-2 augmente, car la société se rapproche à nouveau de manière générale. Une légère augmentation est déjà perceptible dans les eaux usées suisses. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande donc aux personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe et le Covid dès aujourd'hui.

Les cas Covid augmentent en Allemagne

En Allemagne, les chiffres du Covid sont déjà en hausse. Un nouveau variant est en ligne de mire: XEC. C'est un sous-variant omicron JN.1, qui supplante apparemment le KP.3, actuellement prédominant. «Le variant XEC circule également en Suisse et a déjà été détecté dans les eaux usées», explique Richard Neher, analyste de virus au biocentre de l'université de Bâle, à l'«Aargauer Zeitung».

En Europe, XEC représente désormais environ la moitié des variants en circulation, selon Neher. Il se propage en outre en Amérique du Nord et en Océanie. En Asie, on le trouve par contre rarement. Les données sur les eaux usées en Suisse montrent que XEC représentait déjà environ 20% de la charge virale il y a un mois et qu'il devrait dominer cet hiver.

Selon les médias britanniques, les patients touchés se sont sentis plus malades en cas d'infection par XEC qu'avec les variants précédents. La maladie présenterait des symptômes similaires à ceux de la grippe. Une médecin britannique rapporte de la fièvre, de la toux ainsi que des maux de tête et des douleurs articulaires, alors que les variants précédents provoquaient plutôt des symptômes de rhume. Elle souligne toutefois que ces données proviennent surtout de patients présentant des évolutions plus graves, ce qui pourrait éventuellement fausser le tableau clinique du variant XEC.

Un virus qui mute en permanence

Selon l'infectiologue Kohler, le fait que les patients se sentent plus malades en cas d'infection XEC peut s'expliquer par la mutation permanente du virus. Il est toutefois décisif de savoir si cela entraîne davantage d'hospitalisations et de décès, ce dont il n'y a pas de signes inquiétants jusqu'à présent. Grâce à la large immunité de la population, il existe en général une bonne protection contre les évolutions graves, même avec les nouveaux variants du Sras-CoV-2. Kohler recommande toutefois aux personnes à risque de se faire vacciner régulièrement afin d'être également mieux protégées contre ces derniers.

Richard Neher explique que XEC est une combinaison de deux sous-variantes JN.1 qui se distingue d'autres variants fréquents comme KP.3 à deux positions dans la protéine spike. «Ces mutations semblent conférer à ce variant un léger avantage de transmission», explique Neher. Cela signifie que XEC sera légèrement plus contagieux. Il ajoute toutefois que cela n'a rien d'exceptionnel à la lumière de l'évolution du virus au cours de l'année écoulée.

L'OFSP recommande aux personnes à risque les deux vaccins de Moderna et de Pfizer, qui ont été conçus pour le JN.1. «Le nouveau vaccin aura certainement aussi un effet partiel contre XEC. Il est donc clair que les personnes à risque devraient se faire vacciner avec le nouveau vaccin», déclare Kohler à ce sujet. Les experts sont généralement d'avis que les nouveaux vaccins sont bien efficaces contre le XEC.

Des lésions cérébrales

Daphne McCarthy, directrice médicale de Moderna Suisse, a expliqué qu'une vaccination pouvait également prévenir Long Covid. «Un rappel réduit le risque de Long Covid de 70%», a-t-elle déclaré.

Une étude britannique montre en outre un lien entre les infections à coronavirus et la démence. On sait que le virus peut endommager directement le cerveau et que l'inflammation provoquée par l'infection peut déclencher des symptômes neurologiques tels que des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. L'une de ces études a été publiée dans la revue spécialisée «Nature Medicine».