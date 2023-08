La Suisse s'enfonce: elle a baissé de 15 cm en quelques années

La Suisse - ou du moins une région de la Suisse, la plaine de la Linth entre le lac de Zurich et le lac de Walen - s'enfonce et s'enfonce fortement: elle a perdu entre 12 et 15 centimètres au cours des dernières années, rapporte aujourd'hui la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

La région qui est en train de s'affaisser Keystone

«La plaine de la Linth et d'autres régions où d'importantes corrections de cours d'eau ont été effectuées aux 19e et 20e siècles, comme le Jura, s'affaissent encore aujourd'hui en raison du drainage du sol», explique au journal zurichois Helena Aström Boss, topographe du canton de Glaris et collaboratrice de l'Office fédéral de topographie Swisstopo.

Il n'y a pas eu de déplacement de frontière ni de changement évident du paysage pour la population, assure la NZZ, qui rappelle par ailleurs que la zone concernée abrite d'importantes infrastructures, dont l'autoroute A3 Zurich-Chur et diverses industries.

Altitude de référence à Genève

Entre-temps, les données de mesure ont été corrigées et adaptées à l'horizon de hauteur.

L’altitude de référence dans notre pays est la «Pierre du Niton», située dans le port de Genève, précise 20 Minutes. En 1902, son altitude a été corrigée, à 373,6 mètres au-dessus du niveau de la mer très exactement.

En partant de la Pierre du Niton, «plus de 6000 autres points à travers la Suisse ont été définis pour les calculs d’altitude», rapporte encore le journal.