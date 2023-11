La tempête Frederico prend de la vitesse avec des rafales d'ouragan

La tempête attendue a pris de la vitesse jeudi soir et s'est manifestée par de premières rafales violentes. Sur le Säntis, en Suisse orientale, le vent a été mesuré à 137 km/h. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Frederico apportera de fortes rafales sur une grande partie du territoire.

Des vents de plus de 120 km/h ont été enregistrés dans les cantons de Vaud, du Valais, de Berne et de Lucerne (image d'illustration). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Des vents de plus de 120 km/h ont également été enregistrés jeudi soir aux Diablerets (VD), au Chasseral (BE), au Grand-Saint-Bernard (VS) et sur le Pilate près de Lucerne.

Plusieurs lignes ferroviaires ont été interrompues en raison de vents violents, notamment celle reliant Berne à Soleure et celle reliant la gare centrale de Zurich à l'Uetliberg.

tl, ats