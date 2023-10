La Guadeloupe est balayée depuis lundi soir par la tempête tropicale Philippe qui apporte des pluies diluviennes sur cet archipel français des Antilles, selon Météo-France. L'agence météorologique a déclenché l'alerte maximale, la «vigilance rouge».

Cette image satellite fournie par la NOAA le lundi 2 octobre 2023 montre la tempête tropicale Philippe, au centre à droite. Philippe menace de provoquer de fortes pluies et des inondations dans les îles sous le vent lundi, avant de se diriger vers le centre de l'Atlantique où il pourrait devenir un ouragan en milieu de semaine, selon les prévisionnistes.(NOAA via AP) KEYSTONE

La préfecture de Guadeloupe, qui a mis en place une cellule de crise, a annoncé que les écoles resteront fermées mardi. La tempête occasionne sur l'archipel de très fortes pluies et des inondations, paralysant certaines routes depuis 19h00 (01h00 mardi en Suisse).

Les «pluies diluviennes s'installent actuellement sur l'ensemble de l'archipel» avec des cumuls de précipitations de l'ordre de 200 à 300 mm sur 24 heures, note Météo-France. Ces pluies s'accompagnent de vents, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Accompagnée d'éclairs et de coups de tonnerre, la pluie a déjà provoqué des éboulements et des chutes d'arbres et entraîné la fermeture de plusieurs routes, selon l'organisme qui gère le réseau routier dans l'archipel.

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant différents lieux en Guadeloupe totalement inondés, rappelant l'ouragan Fiona qui avait fait un mort en Guadeloupe, avant de frapper Porto Rico et l'est du Canada, en septembre 2022.

ATS