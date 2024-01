Le Royaume-Uni fait face à d'importantes perturbations mercredi, après le passage de la tempête Henk, avec des centaines d'alertes aux inondations, des routes coupées, des trains annulés et des milliers de foyers sans électricité.

Les rafales les plus fortes ont été enregistrées mardi après-midi sur l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, où le vent a atteint 150 km/h. Mercredi matin, plus de 300 alertes aux inondations étaient en cours en Angleterre et au Pays de Galles.

Selon l'Energy Networks Association, qui rassemble les données de tous les fournisseurs d'électricité, environ 10.000 clients sont toujours privés d'électricité.

National Highways, qui gère les autoroutes, a annoncé que plusieurs grandes routes seraient fermées en raison d'inondations. «Comme de nouvelles pluies sont attendues dans de nombreuses régions tout au long de la journée, les routes devraient rester fermées pendant plusieurs heures», a prévenu National Highways. Plusieurs compagnies ferroviaires ont prévenu que le trafic serait très perturbé mercredi.

«En raison des vents violents, des arbres sur la ligne ont endommagé ou retardé des trains en de nombreux endroits de notre réseau», a indiqué mercredi matin la compagnie South Western Railway, qui a décidé de suspendre les trains «pendant plusieurs heures afin d'assurer la sécurité» des passagers et des employés.

Le Royaume-Uni, en particulier l'Ecosse et le nord de l'Angleterre, a déjà été frappé fin décembre par la tempête Gerrit. Trois hommes ont alors été retrouvés morts, piégés dans un véhicule retrouvé dans une rivière dans le nord de l'Angleterre.