Le passager mort s'envolait pour ses «dernières grandes vacances»

Un homme de 73 ans est décédé mardi lors d'un vol de Londres à Singapour après que l'avion a subi de fortes turbulences. L'homme, nommé Geoff Kitchen, voyageait avec sa femme pour des vacances de six semaines en Asie du Sud-Est et en Australie.

L'avion, qui transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage, a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. KEYSTONE

tafi/trad Marc Schaller

L'avion, un Boeing 777-300ER, transportait 211 passagers et 18 membres d'équipage lorsqu'il a soudainement chuté de près de 2000 mètres au-dessus de la côte ouest du Myanmar.

Selon un passager, des personnes à bord ont été projetées dans la cabine avec une telle violence que leur crâne a heurté le plafond, causant d'importantes blessures à la tête à des dizaines de personnes.

L'avion a été dérouté vers Bangkok, en Thaïlande, où il a atterri en urgence. Selon un porte-parole de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, l'homme décédé, Geoff Kitchen, aurait subi une crise cardiaque pendant les turbulences. L'état de santé de Linda Kitchen, qui se trouvait également à bord, n'est pas connu.

Geoff et sa femme sont des retraités originaires des environs de Bristol, en Angleterre, rapporte le «Daily Mail». Ils avaient prévu de visiter l'Indonésie et l'Australie pendant leurs six semaines de vacances. Il s'agissait de leurs «dernières grandes vacances», selon sa fille.

Cette dernière décrit son père comme un «vrai gentleman» et un «homme au grand cœur» qui était toujours prêt à aider les autres. Pendant la pandémie de coronavirus, il avait notamment collecté des fonds pour des entreprises locales en jouant avec son groupe de musique.