La victoire de Nemo profite à l'Eurovision, selon les médias

Les commentateurs des médias en Suisse et à l'étranger ont accueilli le triomphe de Nemo à l'Eurovision avec beaucoup de respect. La consécration du jeune artiste est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour relancer le concours de l'Eurovision.

Le site de «El Mundo» n'a pas tari d'éloges: «Avec une Masterclass en chant et en acrobatie de cirque», Nemo a «conquis» toute l'Europe. Pour la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Nemo s'est surpassé».

Après la chanteuse israélienne et transgenre Dana en 1998, Conchita Wurst personnage hyper-féminin arborant une barbe en 2014, «Nemo est littéralement venu... casser les codes», écrit 24 Heures dimanche sur son site en référence au titre de la chanson victorieuse The Code. L'artiste non binaire a inscrit cette édition dans les annales, selon le journaliste.

Pour le Tages-Anzeiger, le concours de l'Eurovision s'est transformé en une caisse de résonance des crises et conflits, suscitant bien des polémiques. «Mais c'est finalement l'homme de coeur Nemo qui a donné le signal le plus fort et, espérons-le, le plus durable.»

Le média en ligne Watson rappelle que la controverse autour de la candidate israélienne a dominé à Malmö et a peut-être aidé la Suisse. Au milieu de ce tohu-bohu, le public et les jurys ont simplement voulu voir quelque chose de bien gagner». Nemo a fait du super boulot – «Maximum Respect».

Pour Blick.ch, Nemo a offert la «folie Eurovision» à Malmö. Et la «Neue Zürcher Zeitung», revenant sur les manifestations anti-israéliennes, rappelle que le Concours Eurovision de la chanson (ESC) n'a jamais été apolitique.

«La classe musicale»

Pour la «Weltwoche», Nemo a gagné de manière méritée. «Bien que l'événement organisé à Malmö, en Suède, ait largement fait penser à un mélange de fête costumée, de freak show et de 'stresstest' pour les oreilles, c'est la classe musicale qui s'est finalement imposée.»

A l'étranger aussi, les médias ont commenté la performance suisse. Le «New York Times» écrit que les protestations en amont de l'ESC ont finalement cédé la place au spectacle. La chanson de Nemo a été saluée par le célèbre journal comme «un morceau accrocheur».

Le site de «El Mundo» n'a pas tari d'éloges: «Avec une Masterclass en chant et en acrobatie de cirque», Nemo a «conquis» toute l'Europe. Pour la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Nemo s'est surpassé». «Ni elle ni lui, mais simplement Nemo». Pour le journal italien «La Repubblica», la chanson «The Code» était une «ode à la liberté des genres».

Dans un ESC chargé politiquement, «c'est finalement le seul pays prétendument neutre qui a gagné», écrit la «Süddeutsche Zeitung», «avec une prestation empreinte d'un très grand sens de l'équilibre».

