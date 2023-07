La vidéo qui fait rire la toile, mais pas la police française

En pleine intervention à Brest ce jeudi 27 juillet, des policiers se sont fait avoir comme des bleus. Résultat ? Une chute collective qui a beaucoup amusé la toile.

🇫🇷 FLASH - Les forces de l’ordre sont tombées sur un fil tendu dans une rue lors d’une opération d’expulsion à #Brest, provoquant la chute de plusieurs gendarmes. (Ouest-France) pic.twitter.com/fkvZbysyBy — Mediavenir (@Mediavenir) July 27, 2023

Ce jeudi 27 juillet, les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de procéder à l'évacuation d'un lieu culturel autogéré depuis plusieurs années en plein coeur de Brest.

Alors qu'il s'avançait en direction dudit lieu, un groupe de cinq policiers - équipés de casques et de boucliers - n'a pas vu le piège qui lui avait été tendu et s'est ramassé une belle gamelle. En cause ? Une corde tendue en travers de la route, à une vingtaine de centimètres du sol, pour ralentir les forces de l'ordre dans leur mission.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la séquence est à consommer sans modération.