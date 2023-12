Dans le canton de Genève, l'extension de la ligne de tram 15 jusqu'à la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) a été inaugurée samedi. Les travaux lancés en 2021 ajoutent quatre arrêts permettant une meilleure desserte des communes de Lancy, Plan-les-Ouates et Confignon.

Les communes concernées bénéficieront d'un tram toutes les 4 minutes 30 secondes aux heures de pointe. (image d'illustration) KEYSTONE

«Ce nouveau tronçon de 2,7 kilomètres est une première étape d'une politique ambitieuse de renforcement des transports publics. Son extension prévue jusqu'à Saint-Julien-en-Genevois (F) dans un second temps participera à désengorger la région», a relevé le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge des Mobilités.

Pour la présidente du conseil d'administration des Transports publics genevois (TPG), Anne Hornung-Soukup, il s'agit d'une vraie solution de mobilité durable pour les communes concernées, qui bénéficieront d'un tram toutes les 4 minutes 30 secondes aux heures de pointe. L'accès au Léman Express en sera facilité.

Ce développement, effectif dimanche avec le changement d'horaire des transports publics, a aussi été salué par les autorités des trois communes. La ZIPLO est une des plus importantes zones d'activités du canton, avec plus de 12'000 emplois. Or la région va accueillir davantage d'emplois et d'habitants, notamment aux Cherpines où près de 3700 logements et 2500 emplois seront créés d'ici à 2035.

za, ats