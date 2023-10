Lana Del Rey fait tout pour que ses chansons restent un secret jusqu'à leur sortie. Dans une interview pour The Hollywood Reporter, elle a avoué ne pas s'expliquer comment elles fuitaient sans cesse.

Certains morceaux inédits de la chanteuse ont été divulgués en octobre 2022, plusieurs mois après qu'un sac à dos contenant ses enregistrements et un manuscrit de paroles a été volé dans sa voiture garée à Los Angeles. Dans une interview pour The Hollywood Reporter, elle a avoué qu'elle était déconcertée par les fuites, car elle faisait très attention à bien protéger ses nouvelles créations. « Mes disques fuitent cinq mois avant leur sortie. Ils le font depuis 11 ans, a-t-elle déclaré. Je ne comprends vraiment pas. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour tout vérifier, mais les chansons sortent. Même si je ne les ai pas (sur support numérique). Je n'aime pas ça. C'est beaucoup de travail. Vous voulez que tout se passe bien avec un album. »

À l'époque, Lana Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Grant, avait demandé à ses fans de ne pas écouter de musique fuitée étant donné que les chansons n'étaient pas censées être sorties. Cinq mois après la fuite, la star de 38 ans a publié Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, son quatrième album en l'espace de quatre ans après Norman F**king Rockwell!, Chemtrails over the Country Club et Blue Banisters. Justifiant la succession rapide de ses albums, elle a expliqué qu'elle débordait d'inspiration. « La musique, c'est un peu comme un petit merle sur mon épaule, qui me donne toujours des coups de bec, même quand faire de la musique ne m'intéresse pas. Et je suis vraiment intéressée par l'idée de faire autre chose. Mais la musique, elle ne s'arrête jamais », a-t-elle affirmé.

