La propagation de la maladie de la langue bleue, très forte dans le canton du Jura, a un impact «conséquent» sur les agriculteurs de la région, selon le vétérinaire cantonal jurassien. A ce jour, 20% des quelque 1000 exploitations du canton sont sous séquestre.

Hémorragie et érosion du bord interne de la lèvre supérieure. Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

ATS

Une trentaine de bovins et 65 moutons ont péri, indique Laurent Monnerat à l'agence de presse Keystone-ATS. Le taux de mortalité s'élève à trois pour mille pour la première catégorie d'animaux et 2% pour la deuxième, ce qui reste très en deçà des taux enregistrés dans les pays voisins où la maladie s'est propagée plus tôt dans l'année, précise-t-il.

Ces pertes sont compensées à hauteur de 90% de la valeur animale par la caisse épizootie du canton. Mais les agriculteurs doivent faire face à d'autres pertes, les mesures mises en place pour limiter la propagation réduisant la production laitière, la vente et le trafic des animaux. A cela s'ajoute encore les frais vétérinaires. L'impact est «conséquent» pour les exploitants, résume M. Monnerat.

Les mesures ont été allégées en concertation avec les autres cantons et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour permettre de rétablir des canaux du marché, indique le vétérinaire cantonal. Les exploitants laitiers peuvent ainsi par exemple confier leurs veaux en surplus aux fermes d'engraissement, à condition que ces veaux soient certifiés en bonne santé par un vétérinaire.

La maladie de la langue bleue s'est fortement propagée en Suisse ces dernières semaines. Au total, 956 élevages de moutons et de vaches étaient touchés en début de semaine dans le pays, selon une liste de l'OSAV. Le Jura est le canton qui a enregistré le plus de cas, avec plus de 170 exploitations touchées par le sérotype 3, venu du Nord.

clsi, ats