Une rare apparition de la fille de Poutine alimente les spéculations

Vladimir Poutine, habituellement très discret sur sa vie privée, a surpris tout le monde en laissant sa fille cadette faire une apparition lors du forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Katerina Tikhonova, la fille de Vladimir Poutine, a pris la parole lors du forum à Saint-Pétersbourg. Keystone

Dominik Müller

On ne sait que peu de choses sur les enfants de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin tient sa vie privée et sa famille à l'abri du public. «Poutine craint que sa famille ne devienne la cible des services secrets d'autres pays», a déclaré Matthew Schmidt, politologue à l'université de New Haven, dans une interview accordée à ZDF en février. Une autre explication pourrait être d'ordre financier : «Il pourrait utiliser sa famille pour dissimuler des fonds».

Diverses spéculations entourent le nombre d'enfants de Poutine. Deux noms sont officiellement connus: Katerina Tikhonova et Marija Vorontsova. Leur présence à ce forum économique international à Saint-Pétersbourg est donc d'autant plus surprenante. Katerina Tikhonova, la plus jeune, est apparue jeudi, tandis que sa soeur devait intervenir vendredi..

Promouvoir les produits nationaux

Katerina Tikhonova, âgée de 37 ans, a été présentée comme directrice générale d'Innopraktika, un fonds d'innovation affilié à l'université Lomonossov de Moscou. Elle a participé par vidéo à une table ronde, sans que son lien avec Poutine ne soit explicitement mentionné, comme le rapporte «Bild».

Parmi les autres participants figuraient de nombreux dirigeants, notamment de l'industrie de l'armement, ainsi que des hommes politiques influents. La fille cadette de Poutine a principalement plaidé pour le remplacement des importations étrangères par des produits nationaux.

Cela inclut également le secteur militaire: «La souveraineté de l'État est l'un des thèmes clés de ces dernières années, elle est la base de la sécurité de la Russie», a-t-elle déclaré. Des commandes d'une valeur de 890 millions d'euros ont été «transférées de l'étranger à des entreprises russes». D'autres commandes, d'une valeur de 3,4 milliards d'euros, sont en cours de planification.

Vers une carrière politique?

D'après les observateurs, le fait que le Kremlin autorise Katerina Tikhonova à s'exprimer sur ce sujet pourrait suggérer que les filles de Poutine sont destinées à jouer un rôle politique à l'avenir. En tant que directrice générale d'Innopraktika, Tikhonova pourrait exercer une influence considérable sur l'industrie de la défense russe.

Dans son discours, elle a remercié Alexei Beloussov, récemment nommé ministre de la Défense par Poutine, pour son soutien. Les experts estiment que Beloussov a pour mission de stimuler particulièrement l'industrie de l'armement.

Selon le programme, la fille aînée de Poutine devait donner une conférence vendredi à Saint-Pétersbourg sur la relation entre la biologie et l'économie.