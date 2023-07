Malgré quelque 800 gendarmes, pompiers et volontaires mobilisés, le petit Emile, deux ans et demi, restait introuvable dix jours après sa disparition dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Les secours ont, depuis quelques jours, arrêté les battues pour des recherches plus «ciblées».

L’attaque d’un loup pourrait être envisagée dans la disparition du petit Emile (image d’illustration). KEYSTONE

Pour le moment, ces recherches n’ont pas permis de retrouver le petit garçon. A tel point que toutes les suppositions restent sur la table... Parmi elles, la piste redoutée d’une rencontre fatale avec des animaux sauvages, comme l’évoque «Gala». En effet, plusieurs meutes de loups vivent à proximité du village de Vernet où le petit Emile s’est volatilisé le 8 juillet dernier.

En 2017, le maire de la commune avait d’ailleurs déclaré à une radio locale avoir vu des canidés rodés dans les rues du village. Toutefois, rien n’indique que les loups aient commis l’irréparable puisqu’aucune preuve tangible n’a été trouvée pour corroborer cette hypothèse.

Lancés dans un travail acharné, les enquêteurs scrutent minutieusement chaque indice qui pourrait permettre de retrouver le garçonnet. Cette disparition a plongé les habitants du hameau de Vernet dans l’angoisse. La bourgade reste ainsi inaccessible au public afin de faciliter le travail de la police.