La Ville de Lausanne organise pour Epura SA un concours d'architecture en vue de la construction d'un nouveau bâtiment à la Station d’épuration (STEP) de Vidy. L'édifice permettra de regrouper la quasi-totalité des quelque 200 collaborateurs du Service de l'eau.

Ce projet comprend non seulement la construction d'un nouveau bâtiment, mais aussi l'intégration de l'actuel bâtiment administratif, indique la Ville lundi dans son communiqué. Objet d'intérêt régional (note 3) dans le cadre du recensement architectural vaudois, ce dernier se situe dans le périmètre du concours et doit être conservé et valorisé.

Il s'agit du seul édifice amené à perdurer dans le cadre du renouvellement complet des installations de la STEP entrepris depuis 2016, précise la Ville.

Quant au nouvel édifice, un projet «exemplaire» est recherché, tant sous l'angle de la construction elle-même que celui de l'exploitation, entretien et fin de vie du bâtiment. Les solutions constructives simples, locales, sans technologies complexes et intégrant les principes de l'architecture bioclimatique (solaire passif, ventilation naturelle) sont attendues, ainsi que des espaces de substitution pour la faune et la flore.

Le concours de projets d'architecture et d'ingénierie civile, organisé en procédure ouverte vise à attirer les talents créatifs et les esprits innovants. Les coûts liés sont estimés à un peu plus de 25 millions de francs. La date de remise des projets est fixée au 15 décembre 2023.

nt, ats