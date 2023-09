Le projet d'aménagement transitoire de la place du Tunnel à Lausanne pourra se concrétiser. Le recours déposé à la suite de l'enquête publique a été écarté par la justice et les travaux débuteront le printemps prochain.

Lausanne peut concrétiser son projet de transformation provisoire de la place du Tunnel (photo d'illustration). ATS

Initialement programmés pour l'été 2021, les travaux avaient été suspendus en raison de ce recours. Celui-ci a toutefois été rejeté par la Cour de droit administratif et public, indique lundi la Municipalité lausannoise.

La partie nord de la place sera conçue pour accueillir des manifestations culturelles. Sur la partie sud, des espaces de jeux et de détente seront aménagés et la végétalisation renforcée. «L'objectif est de favoriser une ambiance familiale agréable et ludique», poursuit le communiqué.

A noter que ces aménagements seront uniquement transitoires, dans l'attente d'une transformation définitive de la place du Tunnel, dont le concours a été lancé en mai dernier.

«Nous sommes ravis de pouvoir enfin donner vie à ce projet longtemps attendu. Il représente en effet une étape clé vers la concrétisation de notre vision, à savoir de créer des espaces publics de qualité où les habitantes et les habitants peuvent se réunir», a relevé Florence Germond, municipale en charge des finances et de la mobilité, citée dans le communiqué.

gsi, ats