L'auteur de bandes dessinées Krel a remporté la première bourse à la création BD octroyée par la Ville de Lausanne avec son projet «Banana Split». Le jury dit avoir été séduit «par l’aspect rafraîchissant de la proposition et son style novateur.»

La Ville de Lausanne a remis sa première bourse à la création BD à Krel pour son projet Banana Split (photo prétexte). ATS

L’étude de la dizaine de dossiers de candidature a révélé une bande dessinée lausannoise «protéiforme et de qualité», relève la Ville lundi dans un communiqué. Les premières planches divulguées par l'auteur affichent «un dessin et une construction maîtrisée dans un style atypique et accrocheur.»

L’extrait affiche un univers post-apocalyptique aux couleurs acidulées, au service d’un propos comique teinté de philosophie. La bourse a été remise à Krel dans le cadre du vernissage de l’exposition «Eurêka!» organisée samedi par BDFIL. Le festival a également remis trois prix d'encouragement à des artistes émergents.

La bourse à la création BD s’inscrit dans un projet de soutien général au 9e art sur le territoire communal. L'octroi d’une bourse est complété par des aides à l'édition, ce dont bénéficiera le projet Banana Split, afin de garantir une place forte à la création BD lausannoise dans le paysage de la bande dessinée suisse et international.

nt, ats